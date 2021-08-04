لو معاك مؤهل عالي.. وظائف معيدين ومدرسين في بعض الجامعات المصرية

نشرت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددًا من الوظائف الشاغرة في بعض الجامعات المصرية للمؤهلات العليا، تنوعت بين وظائف معيدين ومدرسين وأساتذة مساعدين، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظائف جامعة العريش

1- 7 معيدين:

يشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات المصرية أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك ومن خريجي دفعتي 2019 و2020، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وتقدير جيد على الأقل في مادة التخصص.

2- 31 مدرسا مساعدا:

يشترط أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في تخصص المتقدم له.

3- 71 مدرسا:

يُشترط أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك وما تقدم جميعه يكون في مادة التخصص المتطلبة لشغل الوظيفة.

4- 26 أستاذا مساعدا:

يشترط أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك وما تقدم جميعه يكون في مادة التخصص المتطلبة لشغل الوظيفة.

ويمكنك الاطلاع على تفاصيل التخصصات المطلوبة من هنـــــا، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 15 أغسطس الحالي.

وظائف جامعة المنوفية

1- مدرس مساعد بقسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في نفس التخصص المطلوب من إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو ما يعادلها.

2- 3 مدرسين بقسم الصيدلة الاكلينيكية، ومدرس بقسم الأدوية والسموم:

ويشترط فيمن يتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون مستوفيًا الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل المطلوبة للوظيفة والتقديم إلكترنيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف، على أن ينتهي التقديم يوم 31 أغسطس الحالي.

ثالثًا: وظائف جامعة سوهاج

8- من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب:

وأشارت بوابة الوظائف إلى انتهاء التقديم على الوظائف في موعد أقصاه يوم 12 أغسطس 2021.