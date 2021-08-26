عودة المياه لجميع مناطق عين شمس

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1500ملي متر أسفل مترو أنفاق عين شمس القادم من محطة مياه مسطرد، مرورًا بشارع 43 والمغذي لمناطق ( عزبة شريف - وبعض مناطق عين شمس – وبعض مناطق مصر الجديدة).

رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى: متابعة الضغوط للتأكد من وصول المياه للجميع

أوضح فى تصريحات له منذ قليل، أنه يجرى الآن متابعة الضغوط والمحطات بوصول المياه إلى جميع المناطق المتبقية التي يخدمها الخط والتأكد من وصول المياه جميع المواطنين.

شركة مياه الشرب تتوجه باعتذار للمواطنين عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه

وأشار إلى استمرار وجود فرق الطوارئ والورديات للتأكد من وصول المياه إلى جميع المواطنين، وبحث أي شكاوى تصل إلى الخط الساخن 125، مبديا اعتذار الشركة للمواطنين عن حدوث كسر مفاجئ في خط أدى لقطع المياه.

وقدم رئيس الشركة، الشكر لجميع العاملين والمهندسين والفنيين بالشركة للانتهاء من أعمال إصلاح الخط المكسور وعودة المياه لجميع مناطق عين شمس.