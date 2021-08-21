عودة مياه الشرب لمدن خليج السويس

شهدت مدن خليج السويس بجنوب سيناء انقطاع مياه الشرب، نتيجة تعرض خط المياه الرئيسي «شرق النفق» لكسر، استغرقت أعمال إصلاحه 3 أيام.

كسر مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي بقطر 800 مللي، القادم من منطقة غرب النفق، والمغذي لمدن خليج السويس «رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس»، بالإضافة إلى مدينة سانت كاترين.

وأضافت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريح لها، اليوم السبت، أن المنطقة التي تعرضت للكسر تقع في نطاق مدينة رأس سدر، وجرى الدفع بفريق من الفنيين فور تلقي البلاغ لموقع الكسر، وواصل الفريق عمله حتى جرى الانتهاء من أعمال الإصلاح، وضخ المياه مرة ثانية لمدن خليج السويس.

وأوضحت أن الكسر الذي تعرض له الخط كان على عمق 10 أمتار تحت الأسفلت، وتبين أن الكسر ليس في الماسورة وإنما في «الكوعة»، التي يستغرق تصنيعها 5 أيام على الأقل لكونها ليس لها قطع غيار متوافرة، مشيرة إلى قيام إحدى شركات المقاولات بتوفيرها، مما ساعد على سرعة أعمال الإصلاح.

خط مياه غرب النفق خط تبادلي

وأشارت إلى أن خط مياه غرب النفق خط تبادلي «مزدوج»، إحداهما بقطر 600 مللي، لتغذية مدينة رأس سدر فقط، واعتمدت عليه المدينة والقرى السياحية التابعة لها خلال مدة إصلاح الكسر، والثاني بقطر 800 مللي، الذي حدث به الكسر، خاص باستكمال تغذية مدينة رأس سدر،و مدن أبوزنيمة، وأبورديس، وسانت كاترين.

وأكدت حنان عمر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حريصة على مواجهة المشكلات الطارئة، وتوفير كافة الإمكانيات والمعدات في وقت قياسي؛ بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في فترة زمنية وجيزة، كما تسعى لتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ظل الزيادة المستمرة في الكثافة السكانية.