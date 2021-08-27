بعد زيادة سعرها 5 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات تويوتا CHR موديل 2022

أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا»، خلال الساعات الماضية، ارتفاع أسعار سيارات تويوتا CHR، موديل 2022، داخل السوق المحلي، بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المتاحة.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية الجديدة، لأحدث طراز من «CHR موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

أسعار تويوتا CHR موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئة واحدة، يصل سعرها إلى 450 ألف جنيه.

مواصفات تويوتا CHR 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 113 حصان، وعزم دوران يصل إلى 185 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات، وحتى سرعة 100كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

- توافر السيارة بأبعاد: 4390 ملم الطول، 1795 ملم العرض، 1555 ملم الارتفاع، 2640 ملم طول قاعدة العجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 443 لتر.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 189 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها: الوسائد والستائر الهوائية للمقاعد الأمامية، ونظام منع انغلاق الفرامل، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، وونظام مساعدة الفرمل، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، ونظام التحكم فى الجر، ونظام حماية ضد السرقة، جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وإمكانية التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح.

وتضم التجهيزات ووسائل الأمان: عجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، ومكييف هواء أتومكاتيك، ومقاعد جليد، وخاصية طي المقاعد الخلفية، ومفتاح بصمة، وسبويلر خلفي، 6 مكبرات صوتية، ومدخل USB بلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصات مدعمة لأنظمة تشغيل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.