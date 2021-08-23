«تويوتا» تستعيد صدارة مبيعات السيارات خلال 2020
كتب:
وليد عبدالسلام
10:06 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
سيارة تويوتا - أرشيفية
استطاعت شركة تويوتا أن تستعيد لقب الصدارة بعد أن غاب عنها 5 أعوام، إذ تصدرت العلامة التجارية «تويوتا» المعروفة عالميًا في عالم السيارات باقي العلامات من حيث المبيعات خلال عام 2020.
ورغم انخفاض مبيعات تويوتا خلال العام 2020، إلا أنها حققت إجمالي مبيعات 9.5 مليون سيارة بتراجع 11.3% عن العام 2019، وفقًا لـCNBC.
ومقارنة مع مبيعات علامات أخرى مثل Volkswagen، سجلت مبيعات «تويوتا» انخفاضا أقل حدة بنسبة 15%، وبلغ إجمالي مبيعات Volkswagen 9.3% خلال العام 2020.
وكان لنقص أشباه الموصلات على مستوى العالمي دور في تخفيض شركة تويوتا إنتاجها العالمي من السيارات في شهر سبتمبر بنسبة 40%، ويواجه كبار مصنعي السيارات حول العالم نقصًا بشكل ملحوظ في الرقائق، وهو ما يؤثر على صناعة السيارات.
وظلت صناعة السيارات من أكثر الصناعات تضررًا من جائحة كوفيد-19، ومؤخرًا ومع ظهور متحور «دلتا» تأثرت صناعة السيارات في جنوب شرق آسيا، وأصبح يشكل عقبة أمام مصنع تاكاوكا في اليابان لإنتاج قطع السيارات.
وأصبح العالم في الوقت الحالي يتجه نحو السيارات الكهربائية، والتي أحدثت طفرة في عالم صناعة وتطور السيارات والاعتماد على المحركات الكهربائية بدلاً من المحركات التي تعتمد على الوقود.
وزاد عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في العام 2020 بنحو 43% على أساس سنوي عالميًا، متجاوزًا 10 ملايين سيارة لأول مرة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وأعلنت شركة تويوتا في وقت سابق إطلاق السيارة «2022 GR 86» الجديدة كليًا مع التركيز على المزيد من الاستقرار والقوة وتحسين الديناميكا الهوائية، لتصبح جاهزة للحلبات والمصممة من أجل المتعة الخالصة.