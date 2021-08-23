«تويوتا» تستعيد صدارة مبيعات السيارات خلال 2020

استطاعت شركة تويوتا أن تستعيد لقب الصدارة بعد أن غاب عنها 5 أعوام، إذ تصدرت العلامة التجارية «تويوتا» المعروفة عالميًا في عالم السيارات باقي العلامات من حيث المبيعات خلال عام 2020.

ورغم انخفاض مبيعات تويوتا خلال العام 2020، إلا أنها حققت إجمالي مبيعات 9.5 مليون سيارة بتراجع 11.3% عن العام 2019، وفقًا لـCNBC.

ومقارنة مع مبيعات علامات أخرى مثل Volkswagen، سجلت مبيعات «تويوتا» انخفاضا أقل حدة بنسبة 15%، وبلغ إجمالي مبيعات Volkswagen 9.3% خلال العام 2020.

وكان لنقص أشباه الموصلات على مستوى العالمي دور في تخفيض شركة تويوتا إنتاجها العالمي من السيارات في شهر سبتمبر بنسبة 40%، ويواجه كبار مصنعي السيارات حول العالم نقصًا بشكل ملحوظ في الرقائق، وهو ما يؤثر على صناعة السيارات.

وظلت صناعة السيارات من أكثر الصناعات تضررًا من جائحة كوفيد-19، ومؤخرًا ومع ظهور متحور «دلتا» تأثرت صناعة السيارات في جنوب شرق آسيا، وأصبح يشكل عقبة أمام مصنع تاكاوكا في اليابان لإنتاج قطع السيارات.

وأصبح العالم في الوقت الحالي يتجه نحو السيارات الكهربائية، والتي أحدثت طفرة في عالم صناعة وتطور السيارات والاعتماد على المحركات الكهربائية بدلاً من المحركات التي تعتمد على الوقود.

وزاد عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في العام 2020 بنحو 43% على أساس سنوي عالميًا، متجاوزًا 10 ملايين سيارة لأول مرة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وأعلنت شركة تويوتا في وقت سابق إطلاق السيارة «2022 GR 86» الجديدة كليًا مع التركيز على المزيد من الاستقرار والقوة وتحسين الديناميكا الهوائية، لتصبح جاهزة للحلبات والمصممة من أجل المتعة الخالصة.