محمد رمضان سفيرا للشباب العربي يثير أزمة فى لبنان

محمد رمضان سفيرا للشباب العربي، الجملة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الفنان محمد رمضان، حصوله على الدكتوراه الفخرية، ولقب سفير للشباب العربي من المركز الثقافي الألماني في بيروت، من خلال مهرجان الأفضل، الذي نظم في العاصمة اللبنانية بيروت.

محمد رمضان سفيرا للشباب العربي من المركز الألماني

رغم سخرية المتابعين والمشاهدين لتلك الجائزة، إلا أن الفنان محمد رمضان، نشر عبر صفحاته ومنصاته الإلكترونية، الجائزة، وقدم من خلالها الشكر لوزير الثقافة ونقيب الممثلين والموسيقيين اللبناني على الجائزة.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن منحه الدكتوراه الفخرية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرا المركز الثقافي الألماني في لبنان، على منحي لقب سفير الشباب العربي».

محمد رمضان سفيرا للشباب العربي بحضور وزير الثقافة اللبناني

نقابة المهن الموسيقية اللبنانية، نفت تماما علاقتها بالتكريم وأكدت على انها لم تحضر التكريم، مشيرة أنه جاء من جهة خاصة وليس حكومية، وذلك في بيان أصدرته قبل قليل، نافية خلاله معرفتها بالأمر.

وبالبحث عن ذلك المركز، وجد أنه يبيع تلك الشهادات والجوائز مقابل 100 دولار للشهادة الواحدة، كما أنه يقيم دورات من أجل تعليم الحلاقة وأمور أخرى.

الفنان محمد رمضان، كان أحيا مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا فى الساحل الشمالي، بحضور نحو 50 ألف متفرج، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر وأهم أغنياته التي عرف بها، منها «مافيا ونمبر وان وأنا الملك وفيرسياتشي ونساي ويا حبيبي».

كما قام خلال الحفل بتقديم الطفل منذر فى اغنية مصباح علاء الدين، وكشف خلال الحفل انه لم يكن يفكر فى الغناء مطلقا لولا دعم ورغبة جمهوره فى ذلك الامر.