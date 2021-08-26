«التعليم العالي»: إعلان تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق في مؤتمر صحفي قريبا

قال الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إنه لا يوجد أي إجراءات مختلفة في تنسيق هذا العام عن الأعوام السابقة، لأن الدولة كلها تعمل لصالح الطلبة، مشددًا على أن الوزير سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن بدء المرحلة الثانية وموعد نهايتها، ومن المبكر الحديث عن وجود أي اتجاهات أو مؤشرات.

التأجيل بسبب 3500 طالب

وأضاف «عطا» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية سارة حازم، الخميس، أن نحو 3500 طالب لم يتقدموا برغباتهم في الوقت المحدد للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات في 2021، لذلك قررت الوزارة مد فترة التنسيق ليوم إضافي، لإعطاء فرصة لجميع الطلاب للتقديم في المرحلة، مشددًا على أن هذا يعتبر فرصة أخرى للطلبة الذين تقدموا برغباتهم أن يراجعونها، ويرتبونها مرة أخرى، ولذلك فإنها تعتبر فرصة لجميع الطلاب.

وعن موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، قال رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إنهم بعد إغلاق وقت التقديم في المرحلة الأولى، يأخذون 72 ساعة، لفرز جميع الرغبات، ووضع الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات.

مد فترة التقديم لتلقي الرغبات

كانت وزارة التعليم العالي، أعلنت مد فترة التقدم لـ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات أمام طلاب الثانوية العامة، وذلك حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، حرصًا من الوزارة على مستقبل الطلاب، وناشدت الوزارة بسرعة انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لإغلاق الموقع في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.