طريقة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة

انطلقت المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وجرى فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وتنتهي غدا الأربعاء الموافق 25/8/2021، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعدها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طريقة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق وشرحها بالصور بالتفصيل.

طريقة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق

في البداية عليك الدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد من هنا.

ثم ادخل إلى مكتب التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتك.

قم بإدخال الرقم القومي ورقم جلوسك الخاص بك طبقا لمرحلتك واكتب الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه، وهو الرقم الذي يكون على شهادة نجاحك بالثانوية العامة.

بعدها سيتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي ويظهر لك خيار حسب حالتك، فإذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل ستظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا، أما إذا كنت تتقدم لأول مرة برغباتك ستظهر لك شاشة البيانات الأساسية والتي يجب عليك التأكد منها ثم الضغط على الخطوة التالية وذلك بعد كتابة (المجموع الكلى + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت) وتاريخ الميلاد والمنطقة الجغرافية وامتحانات القدرات للكليات التي تطلب ذلك وحصولك على مجموع جيد في مادة التخصص بالنسبة لبعض الكليات.

تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي على 48 خانة للاختيارات، قم بإدخال رغباتك بالترتيب ولكن وفق قوائم التوزيع الجغرافي).

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وفقا لقاعدة التوزيع الإقليمي فإن القبول في بعض الكليات يكون من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك على كليات التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، وكليات التمريض، والمعاهد الفنية الصحية.

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغباتك، وبعدها يعرض الموقع استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا.

ويمكن للطالب التقديم للتنسيق عبر المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.