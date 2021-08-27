برنامج تنمية الصعيد: نجحنا في تقليل معدلات البطالة ونسب الفقر بالمحافظات

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن تهنئة البنك الدولي للحكومة بإدراج برنامج تنمية الصعيد كأفضل الممارسات في مكافحة الفقر هو أمر طبيعي، نظرا لما قام به البرنامج من خطوات مدروسة وقوية من أجل تقليل نسب الفقر في صعيد مصر.

الهلباوي: آلية عمل البرنامج هي نفس آلية عمل مبادرة حياة كريمة

وأضاف «الهلباوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن برنامج حياة كريمة وتطوير القرى هو الابن المولود من رحم برنامج تنمية الصعيد، إذ أن أغلب الآليات التي يجرى تطبيقها في برنامج حياة كريمة هي ذاتها التي يجرى العمل بها في مشروع تنمية صعيد مصر.

الهلباوي: البرنامج وفر الكثير من فرص العمل للمواطنين خلال فترة عمله

وأوضح أن هدف البرنامج من البداية تحقيق التنمية المستدامه ووضع نموذج تنموي على أساسه تعمل كافة القرى والنجوع بمحافظات الصعيد كافة، ولهذا وفر البرنامج الكثير من فرص العمل للمواطنين هناك، كما ساهم في تحسين أحوالهم المعيشية، مؤكدًا أن البنك الدولي في تقريره أشار إلى أن برنامج تنمية الصعيد نجح في تقليل نسب الفقر في محافظة سوهاج وقنا وبنسب كبيرة، وهما المحافظتين التي بدأ البرنامج للعمل فيهم من أجل التطوير، «سوهاج كانت بتحتل المرتبة الأولى في مصر بين المحافظات الأكثر فقرًا، وحاليًا بقت تحتل المرتبة الثالثة».

وأشار إلى أن البرنامج بدأ مهام عمله في عام 2018 من أجل تحقيق أهداف التمية المستدامه، كما نجح في الاستعانه بما يقارب الـ3300 مؤسسة وشركة قطاع خاص لتوفير فرص عمل للمواطنين هناك، ما قلل من أعداد البطالة بتلك المحافظات.