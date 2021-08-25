منى زكي: مكملتش العلاج الطبيعي بعد حادثة من أجل التمثيل أمام أحمد زكي

قالت الفنانة منى زكي، إنها لعبت أدوارا في مسلسل «خالتي صافية والدير»، وكان الكثير من المشاهدين يتعرفون على شكلها لكن دون حفظ اسمها، «كانوا يقابلوني يقولولي مش إنتي اللي بتمثلي»، موضحة أن أول عمل ربط فيه الجمهور شكلها باسمها كان من خلال مسلسل «أهالينا»، وبعدها أدت أدوارا في مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء السادس أو الخامس، كما أنها شاركت في العديد من المسلسلات خارج مصر، معظهما كانت في المملكة العربية السعودية وعجمان.

الكاتب القدير وحيد حامد عرف شخصيتي بعد «أهالينا»

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه ليس كل جيلها قد أدى في تلك المسلسلات خارج مصر، «وحيد حامد عرفني من أهالينا، بعدها على طول جالي تليفون بتاع فيلم (اضحك)، لاقيت المخرج القدير شريف عرفة بيكلمني، قالي هتمثلي أمام أحمد زكي، فرحت جدًا وأخذت السيناريو من هنا وانبسطت جدًا، وعملت حادثة بعدها بأسبوع، كنت وقتها مع الفنانة رانيا فريد شوقي».

اتعلمت من أساتذة كبار الفن الجميل واحترامي للمهنة

وأردفت الفنانة منى زكي، أنها ظلت بعد الحادثة 8 شهور في المنزل، «كنت متخيلة الفيلم راح لصاحب نصيبه، بس لاقيت دعم كبير جدًا، وشريهان وقتها كلمتني، وبعد ما خلصت علاج وبكلمهم، قالولي يلا عشان نصور الفيلم، قولتلهم انتوا معملتوش الفيلم لحد دلوقتي؟، قالوا لا، قلبي كان بيرفرف من الفرح والضحك، مكملتش العلاج الطبيعي عشان أشارك في الفيلم، أنا عارفة أن أكيد ربنا بيحبني بشكل ما عشان وقعني وسط ناس احتوتني وكانوا بيحبوني وعندهم احترام للمهنة وده انتقلي، اللي عملوه معايا مينفعش أنساه».