مدير «تطوير سور مجرى العيون»: بناء 79 عقارا ومولا ترفيهيا على 16 فدانا

واصل برنامج «الحياة اليوم» سلسلة حلقاته عن إنجازات الجمهورية الجديدة من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بعد إعادتها لطبيعتها الأثرية والتاريخية، وفيها ستتحول المدابغ والعشوائيات لـ«كومباوند» يضم شققا سكنية فاخرة ومولات وأماكن ترفيهية.

عباس: تم رفع أكثر من مليون ونصف متر مكعب من المخلفا

وقال عبد الرحيم عباس، مدير مشروعات تطوير منطقة سور مجري العيون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه وقبل بدء مشروع تطوير سور مجرى العيون تم رفع أكثر من مليون ونصف متر مكعب من المخلفات، ومستقبلا سيتم بناء 79 عمارة سكنية ومول ترفيهي به الكثير من الخدمات على مساحة 16 فدانا.

عباس: «العمارات المتدرجة هيكون سور مجرى العيون هو المنظر الخلاب»

وأضاف «عباس»، خلال فيديو مسجل نشره البرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن المنطقة السكنية بها عمارات متدرجة من أرضي و3 أدوار لأرضي و6 أدوار بمساحات 150 متر، وتبتعد كافة العمارات عن سور مجرى العيون مسافة 30 متر، «العمارات المتدرجة هيكون سور مجرى العيون هو المنظر الخلاب بتاعي، وعايز كل العمارات المتدرجة تكون شايفه السور».

ولفت إلى أن المنطقة يتم فيها تحديث البنية التحتية للمنطقة كافة، ويجرى الآن إدخال الغاز والكهرباء وكابلات الإنترنت فائقة السرعة، عندي عمارات خلصت واجهات وشغاله في الداخل تشطيبات، وعندي شركة كبيرة ومن الباطن شركات كتير، والمشروع شغال 24 ساعة، وعندي 8 الاف عامل غير المهندسين ومكاتب الإشراف، وسنحافظ على وضع السور وبطول السور هيكون ممشي».

سليم: أزلنا كافة العشوائيات وسنوفر سكن بديل للقاطنين

وأوضح المهندس نسيم سليم، المدير التنفيذي لمثلث ماسبيرو، أن منطقة مثلث ماسبيرو كانت من المناطق الخطرة ذات المستوى الثاني، وتم إزالة العشوائيات بمعرفة صندوق تطوير العشوائيات مع محافظة القاهرة، كما تم إسناد العمل لهيئة المجتمعات العمرانية من أجل توفير سكن بديل للقاطنين السابقين.

سليم: أسندنا إنجاز المشروع لأكبر 3 شركات عاملة في المجال

وأكد سليم، خلال استضافته بالحلقة المسجلة، أن مهمته كمالك للمشروع هو توزيعه على أكبر 3 شركات في مجال المقاولات، وجميعهم شركات ذات خبرة كبيرة في هذا المجال لإنهاء المشروع في الوقت المتفق عليه سابقا، «خلال 10 أيام ستبدأ شركات الخدمات من كهرباء وصرف صحي وغاز في البدء بمشروعاتها لإنجازها في الوقت المحدد».