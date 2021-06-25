مواصفات الشقق داخل عمارت منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير

تاريخ عميق، حيث يعد آثر مهم على مر التاريخ، وهو منطقة سور مجرى العيون، التى كانت لها نصيب من التطوير، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، لذا قامت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوضع خطة لتطوير منطقة سور مجرى العيون، «المدابغ» سابقا، لتطويرها وإعادتها للشكل الحضارى، مع الحفاظ على الطراز المعمارى الإسلامى الذى يتناسب مع المنطقة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات الشقق داخل عمارات منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير، وفقا لتصريحات المهندس عبدالحميد الشرقاوى، نائب رئيس جهاز بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، لـ «الوطن».

يضم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، 79 عمارة، بإجمالى 1692 وحدة سكنية، جرى إنشائها على الطراز الإسلامى كى يتلائم مع طبيعة المنطقة التي تعود للقاهرة الإسلامية، وينقسم المشروع إلى جزأين، الجزء الأول السكني والذى يضم 79 عمارة سكنية.

والجزء الثانى، عبارة عن مول تجارى تراثي يتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، يضم مسرحين أحدهما مكشوف، والآخر مغلق، سينما، كافتيريات، مطاعم، قاعات عرض، جراجات للسيارات، وفقًا لتصريحات نائب رئيس جهاز بحيرة عين الصيرة.

ويوجد 2 أسانسير داخل كل عمارة، وتتكون الشقة من 3 غرف، و3 حمامات، ومساحة الشقة تبلغ حوالى 150 مترا مسطحا، بينما تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 16 متر تقريبا، وسيتم تسليم الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتم مراعاة عمل الوصلات الخاصة بالتكييفات الداخلية، كي لا يتم العمل مرة أخرى داخل الشقة عند التسكين.

ويبعد المشروع عن بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، بمسافة 5 دقائق، ويوجد بكل عمارة مصعدين، والدور الواحد يضم 4 شقق، وسيجرى تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، مع مراعاة عمل الوصلات الخاصة بالتكييفات الداخلية، كي لا يتم العمل مرة أخرى داخل الشقة عند التسكين.

أما المساحة الإجمالية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فتبلغ حوالى 90 فدانا، وبعد الانتهاء من المشروع بالكامل، سيكون التسكين أو آلية تخصيص الوحدات السكنية أو التجارية، من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية.