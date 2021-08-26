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مصادر: مقتل 11 شخصا وإصابة 40 بينهم 3 جنود أمريكيين في انفجار مطار كابول

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خالد عبد الرسول
06:02 م | الخميس 26 أغسطس 2021
آثار الانفجار بمحيط مطار كابول

آثار الانفجار بمحيط مطار كابول

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أن الانفجار الذي وقع اليوم في محيط مطار كابول بأفغانستان، بعد تفجير انتحاري نفسه في محيط المطار، أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين، فيما أشارت مصادر بريطانية إلى مقتل 11 شخصا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية أن أكثر من 40 شخصا على الأقل أصيبوا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات بعد الانفجار قرب مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول، عند البوابة الشرقية.

وذكرت القناة أنه جرى تخصيص 5 مناطق آمنة لإيواء الأجانب في وسط العاصمة كابول. وطالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان جميع الرعايا الأمريكيين بتجنب مطار حامد كرزاي والابتعاد عن محيطه، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

البنتاجون يطلع "بايدن" على تفاصيل انفجار مطار كابول

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابول، غير واضح في هذا التوقيت، وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن وزير الدفاع الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن على تفاصيل انفجار مطار كابول.

وذكرت مصادر بريطانية أن الانفجار وقع قرب فندق البارون، الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابول.

انفجاران وقعا خارج مطار كابول

ومن ناحيتها، أعلنت تركيا أن انفجارين وقعا خارج مطار كابول ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية إيطالية اليوم، تعرض طائرة عسكرية إيطالية لإطلاق نار أثناء إقلاعها من مطار كابول.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن المصادر قولها إن الهجوم لم يلحق ضررا بالطائرة، التي كانت تنقل عمالا أفغانيين سابقين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنتهي عمليات النقل الجوي لنقل الأفغان المعرضين لخطر الهجمات الانتقامية من قبل حركة طالبان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس، ورغم ذلك لم يتم منع الهجوم.

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