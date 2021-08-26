شاطئ أم الرخم في مطروح.. 7 أسباب تدفعك للاستمتاع بـ«مالديف مصر»

لا يعد شاطئ أم الرخم في مطروح من أجمل شواطئ محافظة مطروح فحسب، ولكن أيضًا على مستوى شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يتمتع الشاطئ بالمياه الفيروزية الجميلة النقية التى ترى فيها قاع البحر والرمال تحت قدميك، حتى عُرف بـ«مالديف مصر».

ويقع الشاطئ غرب مدينة مرسى مطروح بحوالى 15 كيلو مترا، قبل هضبة عجيبة الشهيرة، وذاع صيت الشاطئ خلال السنوات الأخيرة، وأصبح المصطافون يبحثون عنه عندما يأتون للمحافظة، فيما يرشحونه أهالي مطروح للزائرين عندما يسألون عن أجمل شواطئ المدينة، حيث يسهل الوصول إليه خلال دقائق من وسط البلد على الطريق الساحلي «مطروح - عجيبة».

7 معلومات عن شاطئ أم الرخم في مطروح

ويتميز شاطئ أم الرخم في مطروح، بالعديد من الخصائص التي تضعه على قمة الشواطئ الجميلة، وهي:

- نقاء مياه البحر ونظافتها.

- وجود جزيرة في منتصف البحر أمام الشاطئ يحلق عليها الطيور، ما يزيده جمالا بالتضاريس والمناظر الطبيعية الخلابة.

- تتوافر خدمات من دورات مياه وأماكن للاستحمام، وغرف تغيير الملابس ومصلى.

- يتوافر باركينج للسيارات في مكان متسع بمدخل الشاطئ.

- وجود كافتيريا ومطعم يوجد بها كل أنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات بأرخص الأسعار.

- حسن التعامل من العاملين على الشاطئ لجميع الزائرين، وسرعة توفير جميع الطلبات والاحتياجات.

- وجود منقذين على الشاطئ، وفي حالة ارتفاع الأمواج، أو تغير الطقس، يتم التحذير من العاملين، وغلق الشاطئ ومنع نزول المواطنين حفاظًا على أرواحهم من الغرق.

أسعار شاطئ أم الرخم في مطروح

وقال سالم دواس، أقدم العاملين على شاطئ أم الرخم، لـ«الوطن»، إن دخول الشاطئ بدون أي رسوم، وهو مفتوح مجانًا للجميع من المصريين والأجانب، وأسعار تأجير الشمسية و 4 كراسى بـ80 جنيها، وهي الأرخص سعرا في محافظة مطروح.

وأضاف «هدفنا تقديم خدمة طيبة للمصطافين، وتحقيق استمتاعهم بالبحر، وعودتهم إلى محافظاتهم سعداء».