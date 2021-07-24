غلق شاطئ «أم الرخم» في مطروح بسبب الدوامات وارتفاع الأمواج

أغلق القائمون على شاطئ «أم الرخم» بمدينة مرسى مطروح الشاطئ، بسبب وجود «نوة» تسببت في ارتفاع الأمواج وشدة السحب، خاصةً في المناطق المفتوحة، ووجود دوامات في البحر تهدد حياة المواطنين.

وتم إخلاء الشاطئ من المصطافين ومنع الجميع من الدخول إلى الشاطئ من المدخل الرئيسي على طريق «الأبيض - عجيبة»، حتى يتحسن الطقس وتعود حالة البحر إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة.

وحذر رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، رواد المدينة الساحلية من السباحة في الشواطئ المفتوحة، بسبب ارتفاع الأمواج بشكل يعرض حياتهم للخطر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال «سالم دواس»، أحد أقدم القائمين على تأجيري الشماسي على شاطئ «أم الرخم» بمرسى مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»: «منعنا المصطافين من نزول البحر بسبب النوة، وعدم استقرار حالة البحر، ووجود سحب شديد لأي فرد يحاول السباحة، مما يهدد حياة الناس، وقمنا والعاملين معي بغلق الشاطئ تماماً حتى يوم الاثنين المقبل، لحين تحسن الأوضاع».

وأضاف: «أراوح الناس عندنا في مطروح أهم من المكسب ومن المال، وأي أسرة تأتي إلى مرسى مطروح بهدف الفسحة والاستمتاع بالبحر، نريد لهم أن يعودوا سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين، كما أن سمعتنا أهم من أي شيء وهذا معروف عننا في أم الرخم»، وتابع بقوله: «نحذر الناس من النزول قبل النوة، ونتواصل معهم، وبعد تحسن الطقس نقوم بفتح الشاطئ والعمل مرة أخرى، لأن الإنسانية هي المكسب الحقيقي وهذه مسؤولية نعلمها جيداً».

شواطئ مفتوحة خطر في النوة بمرسى مطروح

وشهدت شواطئ «الأبيض وعجيبة وأم الرخم»، غرب مرسى مطروح، عدم وجود مصطافين في البحر اليوم السبت، نظراً لأن هذه الشواطئ مفتوحه على «البحر الكبير» بمحافظة مطروح، بخلاف الشواطئ الموجودة وسط المدينة، مثل «الليدو والعوام والفيروز»، كونها في مكان مغلق داخل بحيرة، والأمواج فيها بسيطة، مما يسمح بالنزول إليها، مع يقظة الغطاسين المنتشرين على الشواطئ، لسرعة التدخل وإنقاذ أي حالة تتعرض للغرق في أي وقت.