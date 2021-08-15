غلق شواطئ مطروح المفتوحة من الكورنيش الجديد حتى أم الرخم بسبب الأمواج

أُغلقت شواطئ مطروح المفتوحة على البحر المتوسط أمام الزائرين، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر والتي ترتب عليها ارتفاع الأمواج، ونشاط الرياح، والسحب من الشاطئ إلى داخل البحر، وارتفاع المد والجزر، ما قد يعرض حياه المواطنين للخطر.

وقال رضا جاب، رئيس مركز ومدينة مطروح، إنه تم التنبيه على العاملين في جميع الشواطئ المفتوحة بمنع نزول المصطافين خلال أيام عدم الاستقرار، حفاظًا على أرواح رواد مرسى مطروح خلال موسم الصيف، واتخاذ جميع الإجراءات بتوعية الناس بعدم النزول للسباحة حتى يستقر البحر مرة أخرى.

رفع الأعلام السوداء على الشواطئ

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع الأعلام السوداء على الشواطئ المفتوحة، والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وكذلك تحذير المواطنين من النزول، وعدم فرش الشماسي والكراسي عليها، فضلًا عن متابعة رؤساء الشواطئ والمرور من مجلس المدينة وإدارة الشواطئ بالمحافظة للتأكد من الغلق.

العاملون بشواطئ مطروح يلتزمون الغلق

ويلتزم العاملون على شواطئ مطروح المفتوحة بالغلق، بسبب سوء أوضاع البحر وارتفاع الأمواج، وذلك من منطقة الكورنيش الجديد من منطقة القصر وحتى الأبيض، مرورًا بشاطئ المروة وأم الرخم، وحتى عجيبة.

وأكد سالم دواس، أقدم العاملين على شاطئ أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح، وصاحب شماسي، أنهم ملتزمون بغلق الشاطئ، ومنع دخول أي مصطاف إلى البحر، أو نزوله، مضيفًا «نقوم بالتوعية على صفحات التواصل الاجتماعي من البث المباشر، ونشر الصور لتوعية رواد مطروح وعشاق الشاطئ بخطورة البحر، اليوم، لأن حياة المواطنين أهم من أي مكسب مالي».