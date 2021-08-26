ريم سامي تحتفل بخطوبتها.. حفل سري في الساحل الشمالي بحضور أسرتها

تحتفل حاليا الفنانة ريم سامي، بخطوبتها على رجل الأعمال المصري طارق هيمن، بإحدى القرى الخاصة بالساحل الشمالي، فى جو عائلي، اقتصر على والدها الدكتور سامي عبد العزيز، ووالدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

والدها ووالدتها أبرز حضور حفل خطوبة ريم سامي

ريم سامي فرضت السرية على مكان وموعد خطوبتها فى الساحل الشمالي

وفرضت السرية على المكان، حيث لم تبلغ ريم سامي أي وسيلة إعلامية بموقع وموعد الحدث، واختارت ريم سامي الساحل الشمالي للاحتفال بخطوبتها فى جو هادئ، خاصة أنه هو المكان الذى اقيمت فيه أغلب الزيجات الأخيرة، منها زيجة نيللي كريم وهشام عاشور، وأيضا زيجة الفنانة درة التونسية، وخطوبة عبدالرحمن نجل الفنان الكبير محمد فؤاد.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل «نسل الأغراب» مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021، وشاركهم فى بطولته كلا من نجلاء بدر والراحلة احلام الجريتلي وفردوس عبدالحميد ومحمد دياب ونخبة من نجوم الفن المصري.

يذكر أن ريم، كانت انتهت مؤخرا من مراجعة قصة عمل درامي جديد، من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2022، حيث أنها أصبحت لا تغيب عن شهر رمضان الكريم، طيلة الأعوام الثلاث الماضية، حيث شاركت فى ولد الغلابة عام 2019، والبرنس عام 2020، وأخيرا نسل الأغراب في عام 2021، وجميعها كانت من إخراج شقيقها محمد سامي.

وكانت ريم سامي، بدأت مجال التمثيل من وراء شقيقها، حيث أنها لم تبلغه برغبتها في التمثيل، إلى أن شاهدها بمحض الصدفة فى مسلسل للفنانة داليا البحيري، منها قرر مساندتها وتحميسها لاستكمال مسيرتها الفنية والدرامية.