ريم سامي لشقيقها في عيد ميلاده: أعظم أخ في العالم وأكتر شخص ملهم قابلته

وجّهت الفنانة الشابة ريم سامي، رسالة حب لشقيقها المخرج محمد سامي، بمناسبة عيد ميلاده، إذ كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أعظم أخ في العالم، وأكثر شخص ملهم قابلته".

وتابعت: "شكرًا على دعمك الدائم لي في الحياة، كل سنة وانت طيب يا كل شيء في حياتي".

وقدمت ريم سامي، مع شقيقها المخرج محمد سامي، مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، إنجي المقدم، محمد ممدوح، ومي عمر، كما شاركت معه في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" أمام محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، أحمد زاهر، سلوى عثمان.

وتحدثت الفنانة ريم سامي عن أخيها المخرج محمد سامي، في لقاء تليفزيوني، قائلة: "محمد عنده رولز لو حد مذاكر وعامل اللي عليه وعامل كل حاجة المفروض يعملها هيبقى تمام، وأنا كنت بعمل الحاجة اللي عليا على قد ما أقدر، وبشوف أن أحلى حاجة إن حد يآمن بيك ولما حد يكون من أهلك كمان هو اللي يآمن بيك دي كانت أحلى حاجة بالنسبة لي".

وأضافت:"في اللوكيشن روح أستاذ محمد سامي المخرج بتكون موجودة مش أخويا، هو حنين جدا برا وجوا اللوكيشن، مدام عاملة اللي عليا هو مش بيضايقني في حاجة مدام الشخص مذاكر ومش بيقصر، لكن بيضايقه أن حد مش مذاكر أو مقصر ده ميروحش يتكلم معاه أصلا".

ورد عليها المخرج محمد سامي قائلا لها: "ريم طيبة بزيادة وبخاف عليها من كتر ما هي طيبة لزاما عن اللزوم طيبة جدا معرفش أختي إزاي".