بدء حصر مناطق التطوير العمراني بدمياط وكفر سعد (صور)

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء حصر مناطق التطوير العمراني بمدينتي دمياط وكفر سعد، وذلك في إطار مشروع التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة، والذى يُنفذ بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «مكتب مصر».

حصر المشكلات والمقومات العمرانية والاجتماعية

وقالت «عوض»، إن أعمال الحصر العمراني بدأت من خلال فريق الصندوق، وتضمنت حصر المشكلات والمقومات العمرانية والاجتماعية لمدينتي دمياط وكفر سعد كمرحلة ثانية من الدراسة، حيث شملت المرحلة الأولى مدينتي رأس البر وعزبة البرج، وذلك لتطبيق قائمة من المعايير والمؤشرات المختصة بتصنيف مناطق التطوير العمراني، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، واعتمادًا على التكنولوجيا الرقمية، لتحقيق السرعة والدقة فى عمليات الرسم وإدخال البيانات.

وذكرت المحافظ، أن تلك الأعمال تأتى تمهيدًا لإعداد تقرير المؤشرات والتصنيف النهائي لمناطق التطوير العمراني بـ4 مدن بالمحافظة، لتصبح دمياط المحافظة الأولى لعملية التصنيف والتى سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية قريبًا.

وكيل وزارة الزراعة يتابع المشروع القومي لتنمية قرى الريف

وفي سياق آخر، تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، الإدارة الزراعية بكفر سعد، للاطمئنان على سير وانضباط العمل بالإدارة.

وشدد «عبد السميع»، على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، وسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة، كما أوضح ضرورة تنفيذ كافة التكليفات المطلوبة بمشروع كارت الفلاح والعمل على توعية المزارعين بسرعة إستلام البطاقات الإلكترونية.