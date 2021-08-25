محافظ دمياط تعاين موقع تصدع طريق جسر ترعة «الخياطة»

توجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى موقع مشروع تغطية ترعة «الخياطة»، التي تجري من خلال العملية التي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لبنود البروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية.

تضمنت زيارة محافظ دمياط، التي رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، الوقوف على أسباب ظهور بعض الشروخ والتصدعات بجسر الطريق، التي نتجت عن سوء أعمال سند جوانب جسر الترعة، خاصةً مع القيام بعمليات الحفر على أعماق كبيرة.

وشددت المحافظ، خلال الزيارة، على تنفيذ أعمال الردم والالتزام التام بالمواصفات والاشتراطات الفنية، طبقاً للتصميمات التي أعدها استشاري الجهاز المركزي للتعمير، والمعايير الخاصة بالتربة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول المُنفذ للمشروع، ونوهت إلى أنه تم إعداد عدد من التقارير بأسباب ظهور تلك التصدعات من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

كما أكدت أن المحافظة قد اتخذت عدداً من الإجراءات فور حدوث تلك التصدعات، لتلافي حدوث أي مشكلات جراء ذلك.

وقامت محافظ دمياط بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى يجري تنفيذها بمركز كفر سعد، حيث أجرت جولة بمرافقة العميد عادل الشناوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، وإسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، استهلتها بمعاينة قطعة أرض بقرية «كفر المنازلة»، لدراسة مقترح استغلالها لإقامة مجمع خدمات حكومية وزراعية، وفقاً للاشتراطات الخاصة بتلك المنشآت، كما تفقدت المحافظ مركز الشباب بالقرية للوقوف على مخطط التطوير الخاص به، لرفع كفاءته طبقاً لأعلى مستوى.

وخلال زيارتها لقرية «كفر سليمان البحري» قامت المحافظ بمعاينة موقع الجمعية الزراعية بالقرية، حيث أمرت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المبنى القديم واستغلاله مع المساحة المحيطة به، لإقامة مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل.

وتابعت المحافظ المعدلات التنفيذية لمشروع توسعات مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، التي تضم 8 فصول ومكتبة ومعامل وقسم للحاسب الآلي، ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة إلى 32 فصلاً دراسياً، كما قامت بالمرور على موقع إنشاء مجمع خدمات حكومية ومركز شباب القرية، حيث ناقشت المحافظ آلية وخطوات التنفيذ، التي ستتم من خلال خطة محددة.

كما تفقدت المحافظ محطة معالجة صرف صحي «اللوزي»، التي تم الانتهاء من كافة الأعمال بها، حيث تخدم المحطة، التي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة 300 متر مكعب يومياً، كما بحثت موقف مد شبكات الغاز والكهرباء والمرافق ببعض قرى مركز كفر سعد، حيث أمرت بتقديم تقرير يتضمن الموقف التنفيذي الخاص بتلك الأعمال، للبدء في وضع خطة رصف الطرق.