إنقاذ 37 من الغرق و إعادة 115 طفلا تائها لذويهم بمصيف رأس البر

شهدت شواطئ رأس البر، في محافظة دمياط، إقبالاً كبيراً من المصطافين اليوم الجمعة، اعتباراً من أول ضوء حتى غروب الشمس، في ظل تواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية، وفي ضوء توجيهات رئيس مدينة رأس البر، اللواء حسن لبيب، بتجهيز عدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 4 سيارات إسعاف، حيث تم اليوم إنقاذ عدد 37 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 115 طفلاً تائهاً إلى ذويهم، وغادروا جميعاً الشاطئ بخير.

توافد الزوار على مصيف رأس البر

ويُعد مصيف رأس البر مقصداً لزوار اليوم الواحد، القادمين من المحافظات المجاورة مثل الدقهلية، والغربية وكفر الشيخ، لقضاء إجازة الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية موجة حارة.

وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز بطقس معتدل يجذب رواده من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضم المدينة 4 شواطئ عامة وشاطئاً واحداً خاص بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى 12 ألف شقة سكنية مفروشة، و33 فندقاً سياحياً وشعبياً، باختلاف درجاته من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 إلى 250 جنيهاً، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، يكون له تسعيرة خاصة به.

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر المصطافين ورواد المدينة عدم نزول البحر، نظراً لارتفاع الأمواج وشدة سحب المياه، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات فريق الإنقاذ وإدارة الشاطئ حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم.