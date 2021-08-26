أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في الغربية

خلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتاحة 145 مكتبًا بجميع المحافظات لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مشددة على أن هذه المراكز تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code، وتُمنح للراغبين في السفر إلى الخارج.

وأوضحت الوزارة أنها تقدم خدماتها بشأن التلقيح مجانًا، منوهة بأن جميع المواطنين بإمكانهم تلقي كل أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان، سواء كانوا مصريين أو الأجانب المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة الغربية

- مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة أول، ديوان الإدارة أمام عمارات الأوقاف، قسم ثالث المحلة الكبرى.

- مكتب صحة سمنود، شارع أبو ريشة أمام مركز شباب سمنود، مركز سمنود.

- مكتب صحة زفتى، شارع أبو الحسايب، مركز زفتى.

- مكتب صحة إدارة قطور، بمستشفى قطور المركزي.

- مكتب صحة أول كفر الزيات، شارع المستشفى القديمة.

- مكتب صحة ثان بسيون، شارع جمال عبد الناصر، مركز بسيون.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

أوضحت «الصحة» أنه يمكن للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، الحصول عليها مقابل سداد قيمة المصاريف الإدارية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، كما يلي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.