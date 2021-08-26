تزامنا مع التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان المصرية للمواطنين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خصصت الوزارة لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر، ويشمل كل من الموظفين والإداريين والسائقين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وفقا لوزارة الصحة والسكان المصرية.

لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر

ونوهت وزارة الصحة والسكان المصرية، بضرورة زيارة المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر، التي خصصته الوزارة للمعلمين، وذلك نهاية الشهر الجاري، كحد أقصى.

وعن موعد الحصول على تطعيم لقاح كورونا، أشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أن الحصول على تطعيم لقاح كورونا، يتم خلال 72 ساعة من موعد التسجيل على لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر، وخطوات التسجيل على لينك لقاح كورونا في مصر، وفقا لوزارة الصحة والسكان المصرية.

خطوات التسجيل على لينك لقاح كورونا 2021 في مصر

1- زيارة لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر، من خلال الضغط هنا.

2 - اختيار فئة «العاملين بالتربية والتعليم».

3- ملء البيانات المطلوبة بداية من الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية.

4- إرسال الرقم المحمول الخاص بالمواطن.

5- اختيار مكان وموعد التطعيم.

6- إرسال الوزارة رقم طلب الحصول على اللقاح.

7- انتظار المعلم رسالة خلال 72 ساعة لأخذ اللقاح.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أشارت من قبل إلى الأعراض الجانبية الخاصة بلقاحات كورونا، التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم، أو حكة أو تنميل في الكتف، وكلها أعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين.