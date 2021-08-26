استشاري «صدرية» عن أعراض ما بعد الحصول على لقاح كورونا: لا داعي للقلق

أكد الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، أن أعراض ما بعد الحصول على لقاح كورونا غير مقلقة بالمرة، والأمر لا يستلزم الخوف من عدم الحصول على اللقاحات، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان وفرت اللقاحات المعترف بها دوليًا، ويتم تطعيم المواطنين بها بصورة مجانية في المستشفيات المختلفة بالمحافظات، بالتنسيق مع مديريات الصحة.

خطوات تحديث بيانات الطلب لتلقي لقاح كورونا

وقال «عبد المجيد» لـ«الوطن»، إن أعراض ما بعد الحصول على لقاح كورونا غير مقلقة لأن جميع اللقاحات آمنة وليس لها أي أعراض سلبية على المواطنين الذين أخذوا اللقاح، موضحا أن الفكرة من تطعيم المواطنين باللقاحات هي زيادة قدرة جهاز المناعة لدى الإنسان وذلك لتصدي الجسم لأي فيروس معدٍ.

تعرف على أعراض ما بعد الحصول على لقاح كورونا

وأضاف أستاذ الفيروسات، أن أعراض ما بعد الحصول على لقاح كورونا لا تستدعي الخوف والذعر من قبل المواطنين، مع ممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد الحصول على اللقاح، موضحًا أن الأعراض التي تظهر عقب أخذ اللقاح تتمثل في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود ألم مكان الحصول على اللقاح، بالإضافة للشعور بالإرهاق مع الاحساس بالرغبة بالنوم.

«عبد المجيد» يحث المواطنين على ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وشدد الدكتور محمود عبد المجيد، على المواطنين بضرورة التسجيل مع عدم الخوف من أعراض ما بعد الحصول على لقاح كورونا، تجنبًا لزيادة عدد الإصابات بين المواطنين بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لتجنب الاصابة بفيروس كورونا أو متحوراتها الجديدة.

الحصول على لقاح كورونا مجانا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، عن التنسيق مع وزارة الصجة والسكان، لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع بداية العام الدراسى الجديد 2021-2022، وفق الخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة التعليم العالى وبدأت في تطعيم هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بالجامعات، من أجل عودة العملية التعليمية العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير اللقاحات في المستشفيات الجامعية.