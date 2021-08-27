بورصة الدواجن اليوم الجمعة 27-8-2021 في مصر

واصلت أسعار بورصة الدواجن الحفاظ على استقرارها اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، وهي نفس الأسعار التي سجلتها منذ بداية شهر أغسطس الجاري، لتستقر أسعار الدواجن على نفس أسعارها بمختلف مشتقاتها.

ويحرص الكثيرون على شراء الدواجن، لذا تقدم «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة ونقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح أسعار الفراخ البيضاء بين 26 إلى 28 جنيهًا، بينما وصل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة بين 22 إلى 23 جنيهًا، كما وصلت أسعار الدواجن البلدي في السوق المحلية إلى نحو 36 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كرتونة البيض في الأسواق لسعر يصل إلى 40 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا وذلك وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد في تصريحات لـ «الوطن».

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار بورصة الدواجن وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية:

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الجمعة إلى نحو 29 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس الجمعة 39.5 جنيه.

- ووصل سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة إلى 45 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة 70 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء الجمعة إلى 23 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم الجمعة نحو 52 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم الجمعة نحو 55 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الجمعة نحو 37 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم الجمعة عند 36 جنيهًا.