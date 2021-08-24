سمير فرج: مصر ضمن 10 دول فقط حرصت على استقدام بعثاتها من أفغانستان

قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مشهد عودة أعضاء بعثة الأزهر الشريف إلى الأراضي المصرية من أفغانستان على متن طائرة حربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، يمثل يوما من الأيام السعيدة في تاريخ الشعب المصري، وذلك بعدما شاهد الشعب مدى اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج وكيف أمنت عودتهم إلى أرض الوطن من أفغانستان، كاشفا أن مصر كانت دولة من ضمن 10 دول كبرى حرصوا على استقدام بعثاتهم من كابول، وأعلنوا عن نيتهم إرسال طائرات لإعادة أفراد بعثاتهم إلى أوطانهم.

وأوضح «فرج»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن هذا المشهد بدأ بقرار رئاسي بأن تذهب طائرة مصرية عسكرية إلى مطار كابول لإعادة كل من البعثة الدبلوماسية وبعثة الأزهر الشريف من أفغانستان.

خبير استراتيجي: إعادة المصريين من أفغانستان عمل ليس بسيطا

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن هذا الأمر لم يتم ببساطة، بل حدث بعد اشتراك 4 جهات في تنفيذ هذا القرار الرئاسي، وهي وزارة الخارجية وزارة الدفاع والمخابرات العامة والقوات الجوية المصرية.

وأضاف: «الكل اتحرك في منظومة عشان نرجع ولادنا من كابول عاصمة دولة منهارة، سالمين إلى أرض الوطن».

سمير فرج: 3 دول فقط رفضوا سحب بعثاتهم الدبلوماسية من العاصمة الأفغانية رغم انهيارها

ولفت إلى أن كابول يوجد بها 95 بعثة دبلوماسية أجنبية يمثلون 95 دولة، بينهم 3 دول فقط من رفضوا سحب بعثاتهم من العاصمة الأفغانية المنهارة، وهي «الصين، روسيا، تركيا»، أما باقي الدول أعلنوا عن نيتهم إعادة أفراد بعثاتهم من جديد، ولم يصرح سوى 10 دول فقط بأنهم سيرسلون طائرات لإعادة عناصر بعثاتهم ومن بينهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وكندا، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت من الدول الكبيرة التي ترعى أبنائها في الخارج.