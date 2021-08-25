أشهر مغنية في أفغانستان تكشف طريقة هروبها من كابول: تنكرت أنا وخطيبي

كشفت المغنية الأفغانية الشهيرة، إريانا سعيد، أنَّها تلقت مكالمة هاتفية تحذرها من سيطرة حركة طالبان الأفغانية على البلاد ما دفعها لمغادرة البلاد يوم 15 أغسطس الماضي، موضحة أنَّها تنكرت عبر ارتداء حجاب شامل غطت به جميع جسدها، في أثناء محاولة الهروب بعد سيطرة الحركة، وذلك في تصريح نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ساعات الرعب في العاصمة الأفغانية

وأوضحت المغنية الأفغانية أنَّه كان برفقتها خطيبها حسيب سعيد، الذي أكّد أنَّهما عاشا ساعات رعب لا توصف بعدما تأخرت رحلتهما التي كانت مقررة الأسبوع الماضي والذي صادف نفس اليوم الذي سيطرت فيه حركة طالبان الأفغانية على مطار كابول الدولي.

I had said in a recent interview that I will be the “Last Soldier to leave the Motherland”… interestingly enough, that is exactly what happened.



I hope & pray as a result of the recent changes, at the very least my beautiful people will be able to start living a peaceful life! pic.twitter.com/OpbAvMHPnG — Aryana Sayeed (@AryanaSayeed) August 20, 2021

وأشارت «إريانا» إلى أنَّها مرت بـ5 نقاط تفتيش تابعة لحركة طالبان الأفغانية في أثناء طريقها في ذاك اليوم إلى مطار كابول الدولي، حينها كانت مرتدية الحجاب، ولم تكشف سوى عن عينيها فقط، موضحة أنها اصطحبت معها ابن عم خطيبها سعيد الأصغر ليتظاهروا وكأنهم أسرة تتجول في شوارع العاضمة الأفغانية.

من جهته، روى خطيب المغنية الأفغانية كواليس الرعب الشديد الذي عاشاه في أثناء المرور، بينما أوقف أحدهم السيارة إلا أنَّه وفور رؤيته الصبي الصغير اعتقد أنَهم أسرة تاهت في الطريق، فقال لهم: «اذهبوا بسرعة قبل أن يقبض عليكم».

القصف وإطلاق الأعيرة النارية في كل مكان

وأضاف: «خلال تواجدنا هناك بدأ القصف وإطلاق الأعيرة النارية في كل مكان، حيث إن حركة طالبان فرضت قيودا وحشية على البلاد خلال فترة سيطرتهم السابقة منذ 20 عامًا، حيث منعوا المرأة من التعليم أو الخروج للشارع في أفغانستان».

وتابع: «فور وصولي إلى مطار كابول الدولي كانت القوات الأمريكية لا تزال تسيطر على بعض الأجواء، فشاهدنا رجل كندي وصاح في الجنود الأمريكيين قائلًا: (دعوه يمر فهو خطيب مغنية مشهورة وإذا تعرفت عليه طالبان سيقتلوهما فورًا)، إلى أن سمحوا لنا بالدخول فعلا وتكفلوا بحمايتنا».

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أنَّ المغنية الأفغانية وخطيبها استطاعا بعد يومين متواصلين مغادرة العاصمة الأفغانية «كابول» على متن طائرة عسكرية أمريكية هبطت بهم في قطر، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.