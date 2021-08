أشهر مغنية في أفغانستان تكشف طريقة هروبها من كابول: تنكرت أنا وخطيبي

كشفت المغنية الأفغانية الشهيرة، إريانا سعيد، أنَّها تلقت مكالمة هاتفية تحذرها من سيطرة حركة طالبان الأفغانية على البلاد ما دفعها لمغادرة البلاد يوم 15 أغسطس الماضي، موضحة أنَّها تنكرت عبر ارتداء حجاب شامل غطت به جميع جسدها، في أثناء محاولة الهروب بعد سيطرة الحركة، وذلك في تصريح نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضحت المغنية الأفغانية أنَّه كان برفقتها خطيبها حسيب سعيد، الذي أكّد أنَّهما عاشا ساعات رعب لا توصف بعدما تأخرت رحلتهما التي كانت مقررة الأسبوع الماضي والذي صادف نفس اليوم الذي سيطرت فيه حركة طالبان الأفغانية على مطار كابول الدولي.

I had said in a recent interview that I will be the “Last Soldier to leave the Motherland”… interestingly enough, that is exactly what happened.



I hope & pray as a result of the recent changes, at the very least my beautiful people will be able to start living a peaceful life! pic.twitter.com/OpbAvMHPnG