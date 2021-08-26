تعد جملة خطوات إعادة تفعيل طلب لقاح كورونا 2021، من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث تستقبل وزارة الصحة والسكان المصرية، تساؤلات عدة حول إمكانية إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا 2021، عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، لذا أتاحت الوزارة، إمكانية إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات.

وزارة الصحة تحدد المرضى المسموح بتطعيمهم ضد كورونا في المنزل

وتسهيلا على المواطنين المرضى، الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل، وهم: «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي».

كما شددت وزارة الصحة والسكان المصرية، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا، حتى بعد أخذ لقاح الفيروس، خاصة وأن اللقاح لا يعطي مناعة 100%، لكنه يخف من حدة الأعراض.

وترصد السطور التالية، خطوات إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا، وفقا لوزارة الصحة والسكان المصرية.

خطوات إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا

1- زيارة موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال هذا الرابط.

2- إدخال رقم الطلب وآخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

3- ثم الضغط على اختيار استفسار.

4- في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

5- ثم بعد ذلك في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح، ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

6- يجري تعديل البيانات مرة أخرى.

7- في حالة رغبة المواطن في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار إعادة التفعيل.

8- ثم ستظهر رسالة تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجري تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.