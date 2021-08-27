أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-8-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص، بمتابعة أسعار الدواجن يوميا، ويبحثون عن أسعارها لشرائها، وشهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس استقرارا، لتستكمل بذلك موجة الاستقرار التي شهدتها على مدار الشهر الحالي.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الدواجن، تستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، بالأسواق المصرية، كما ذكرها الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 26 و28 جنيهًا، كما استقرت سعر الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك فقا لما قاله عبدالعزيز السيد في حديثه للوطن.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الجمعة 40 جنيهًا للكرتونة، لتصل كرتونة البيض للمستهلك بسعر 45 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، اليوم الجمعة نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة بين 7 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الرومي الأبيض فرز أول ممتاز، نحو 65 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر الرومي الأبيض، نحو 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، اليوم الجمعة نحو 130 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبلغ سعر السمان في السوق المحلية نحو 9 جنيهات، كما سجل السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما بلغ سعر بيع السمان الحي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه.