يعد رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المعلمين عن رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، الذي خصصته وزارة الصحة والسكان المصرية، للعاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن منح لقاح كورونا لجميع الموظفين، حرصا من الدولة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتزامنا مع ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم بالتواصل مع جميع المديريات التعليمية، وإصدار كتاب دوري من أجل متابعة أعمال تلقيح العاملين والمعلمين بها ضد فيروس كورونا.

وترصد السطور التالية، رابط تسجيل لقاح كورنا للمعلمين 2021، وخطوات التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، وفقا لوزارة الصحة والسكان المصرية.

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021

ويمكن الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، من خلال الضغط هنا.

خطوات التسجيل على لينك لقاح كورونا 2021 في مصر

1- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، من خلال الضغط هنا.

2 - اختيار فئة «العاملين بالتربية والتعليم».

3- ملء البيانات المطلوبة بداية من الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية.

4- إرسال الرقم المحمول الخاص بالمواطن.

5- اختيار مكان وموعد التطعيم.

ويتم بعد ذلك استلام رسالة من وزارة الصحة والسكان المصرية، تتضمن رقم طلب الحصول على اللقاح، ومن ثم انتظار المعلم رسالة خلال 72 ساعة لأخذ اللقاح.

وحددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل والحصول على لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة، وهم المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى «ضمور العضلات والنخاع الشوكي، والتصلب المتعدد MS، والوهن العضلي».