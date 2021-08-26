يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تغيير موعد تلقي لقاح كورونا، التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، للتسهيل على المواطنين، من أجل الحصول على لقاح كورونا، موضحة أنه يجري تعديل موعد أو مكان الحصول عليه، غير المكان الذى جرى تحديده أثناء التسجيل على موقع التسجيل أول مرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، حثت المواطنين على ضرورة التسجيل للحصول على اللقاحات التي توفرها الدولة بصورة مجانية، مع إتاحة الفرصة لتعديل موعد وأماكن الحصول عليه في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك للتسهيل على المواطنين في تلقي اللقاح.

تعرَّف على خطوات تغيير موعد تلقي لقاح كورونا:

- حددت وزارة الصحة والسكان خطا ساخنا للمواطن «105» للاتصال لتعديل موعد أو مكان الحصول على اللقاح.

- طلب تغيير مكان أو موعد الحصول على اللقاح.

- خصصت وزارة الصحة والسكان فرقا مدربة لاستقبال طلبات وتساؤلات المواطنين لتسهيل تعديل المواعيد للحصول على لقاح كورونا.

- عقب الانتهاء من التواصل عبر الخط الساخن «105»، يجري تحديد الموعد والمكان الجديدين للحصول على اللقاح

- إرسال رقم تأكيدي خلال رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني بموعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا.

استعدادات وزارة الصحة والسكان للموجة الرابعة من كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن استعداداتها للموجة الرابعة من فيروس كورونا ومتحور دلتا بلس، من خلال تسريع وتيرة الحصول على اللقاحات من 500 ألف يوميًا بدلًا 110 ألف مواطن، بالإضافة إلى زيادة عدد مكاتب السفر لـ145 مكتبًا لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا.

وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحة أن كل اللقاحات فعالة وتقي من الإصابة بفيروس كورونا.