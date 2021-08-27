«التعليم» تعلن توفير منح دراسية لأوائل مدارس ستيم في عدد من الجامعات

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STES، عن تخصيص مجموعة من المنح الدراسية للطلاب الأوائل في امتحانات الثانوية العامة 2021، في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تعليمية جذابة لكل الملتحقين بها، من خلال التدريب والتأهيل الجيد لسوق العمل، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المنح.

تخصيص منح دراسية بجامعة النهضة لأوائل مدارس ستيم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تخصيص منح كاملة بجامعة النهضة بكليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي 2020-2021، موضحة أنه سيتم اطلاع الطلاب على تفاصيل التقديم على هذه المنح من خلال ايميلات من المدارس.

تخصيص منح دراسية لأوائل مدارس ستيم بجامعة الفيوم

أضافت الوزارة، أن جامعة الفيوم قررت بناء على مخاطبات وحدة دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، توفير عدد من المنح بنظام الساعات المعتمدة (credit) بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والمعلومات لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي 2020-2021، موضحة أنه سيتم اطلاع الطلاب على تفاصيل التقديم على هذه المنح من خلال ايميلات من المدارس.

تخصيص منح دراسية لأوائل مدارس ستيم بالجامعات الأهلية

وتابعت الوزارة، أنه تم الحصول على عدد من الموافقات على المنح وبعض التسهيلات لطلاب مدارس المتفوقين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة وسيتم نشرها تباعاً.

منح دراسية بجامعة السلام

وأوضحت الوزارة، أن جامعة السلام أعلنت توفير عدد من المنح بكلية طب الأسنان بالجامعة لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي 2020-2021.

منح دراسية بالجامعة البريطانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الجامعة البريطانية في مصر وفرت عدد 10 منح بالجامعة لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين، كما وفرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عدد 20 منحة بالأكاديمية لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين.