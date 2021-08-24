التحويل بين التربية والتعليم والأزهر.. تعرف على الشروط والضوابط

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور على خطوات وضوابط التحويل بين التربية والتعليم والأزهر، والتي بدأت 1 أغسطس والمقرر أن تستمر حتي نهاية الشهر الجارى، وشهدت إقبالاً غير مسبوق في التحويل مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك خوفاً من نظام التعليم الجديد الذي يتم تطبيقه بداية من الصف الرابع الابتدائي ونظام الثانوية العامة الجديد والذي تم تطبيقه لأول مره هذا العام، والذي يعتمد علي الفهم والحفظ.

31 أغسطس أخر موعد للتحويل بين مدارس والتعليم والأزهر

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التحويل بين التربية والتعليم والأزهر، يقتصر على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي العام الدراسي 2021/2022 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، مؤكداً أن أخر موعد للتحويل يوم 13 أغسطس.

وأكدت وزارة التعليم، عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة، نظرا للتباين الكبير في المواد وطبيعـة الدراسة فيها وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العـام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعـد قبـول خاصـة تخـالف القواعـد المعمول بها فـي الأزهر الشريف.

ضوابط التحويل بين مدارس التربية والتعليم والأزهر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للتحويل بين المدارس التابعة للوزارة والمعاهد الأزهرية بنحو:

-أن يتوافق سن قبول الطالب المحول من التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف.

أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

التحويل بين مدارس التربية والتعليم والأزهر.. مناظرة السن بالإبتدائية شرط النقل

- أن يكون تطبيـق شـرط مناظرة السن حتي نهايـة الحلقـة الإبتدائيـة فقـط .

- التأكيـد علـي عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

- التنبيه المشدد على المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين علي ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ وإضح وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.

- الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب «عامين» في الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج «منازل» بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

- تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي ( ناجح / راسب) بالعام الدراسي 2021- 2022.