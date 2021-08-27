سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 27-8-2021

سجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية في السوق المحلية اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الحالي، استقراراً في أسعار أعيرة المعدن الأصفر المختلفة، وكان آخر ارتفاع شهده سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 7 جنيهات في الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نرصد سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، في محلات الصاغة، علمًا بأنّ الأسعار تختلف من محل لآخر باختلاف المصنعية، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 895 و897 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 783 و785 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6264 إلى 6280 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 894,857 إلى 897,143 جنيه.

سعر الأونصة

وتباين سعر الأونصة -وهي معيار القياس في البورصات العالمية- ما بين 27,830 إلى 27,901 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما عن أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، فتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 902.28 جنيه، و57.47 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 789.51 جنيه، و50.29 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 676.72 جنيه، 43.11 دولار أمريكي.