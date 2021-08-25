سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 25-8-2021

استقرت أسعار الذهب في البورصات العالمية في السوق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، بعد أن شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد، ليستقر عند سعر 791 جنيهًا، بينما استقر سعر جرام الذهب البندقي عيار 24 نحو 904 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها على مدار الساعة، سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، في محلات الصاغة، علمًا بأن الأسعار تختلف من محل لآخر باختلاف المصنعية، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 902 و904 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 789 و791 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 676 و678 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6312 إلى 6328 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 901.714 إلى 904 آلاف جنيه.

سعر الأونصة

وتباين سعر الأونصة -وهي معيار القياس في البورصات العالمية- ما بين 28.043 إلى 28.114 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما عن أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس، فتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، ليسجل نحو 905.95 جنيه، و57.70 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار21 في أسواق المال 792.73 جنيه، و50.49 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 679.48 جنيه، 43.27 دولار أمريكي.