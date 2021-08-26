محمد منير يبدأ حفله بالساحل الشمالي جالسا على كرسي

بدأ النجم محمد منير، حفله الغنائي بالساحل الشمالي على نغمات أغنيته الشهيرة «هيلا هلا» في الحفل المقام بالمسرح الروماني، الذي من المقرر أن تشاركه فيه الفنانة روبي.

محمد منير يشدو على كرسي

وظهر محمد منير في الحفل جالسا على كرسي لعدم قدرته على الغناء واقفا.

وحدد منظمو حفل محمد منير وروبي سعر تذكرة دخول الحفل بـ600 جنيه، الأمر الذي جعل جمهور الفنان محمد منير يثيرون الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن كان من المقرر أن تكون أسعار تذاكر الحفل 300 جنيه فقط.

حفل محمد منير يبدأ تذاكره من 600 جنيه

يذكر أن آخر حفلة غنائية للفنان محمد منير في الساحل الشمالي كانت منذ 4 سنوات ماضية، بينما اعتادت الفنانة روبي خلال الفترة الأخيرة الغناء في الكثير من الحفلات هناك.

منير كان قد طرح مؤخرا أغنية «الباقي من الصحاب» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه «باب الجمال».