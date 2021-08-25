موعد حفل محمد منير وروبي في الساحل السمالي وأسعار تذاكر الدخول

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة روبي بعد إعلان ضم حفلها لحفل الفنان محمد منير، إذ اعتقد الكثيرون من محبي الكينج أن مشاركة روبي في الحفل هى السبب الأساسي في رفع سعر تذكرة الحفل، وهو ما نفاه منظمو الحفل، والذين أكدوا أن سعر التذكرة هو نفسه سعر تذكرة حفل الفنان تامر حسني.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، موعد حفل محمد منير وروبي في جولف بورتو مارينا، وفق ما أعلنه منظمو الحفل وما شاركته الفنانة روبي عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كالتالي:

موعد حفل محمد منير وروبي في جولف بورتو مارينا

حدد منظمو حفل محمد منير وروبي على المسرح الروماني في جولف بورتو مارينا ليتم إقامته غدا الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، على أن يتم فتح باب الدخول لحضور الحفل في تمام الساعة 6 مساء.

وسيغني الفنان محمد منير في الحفل باقة من أغانيه الأكثر شعبية بين محبيه، سواء كانت قديمة أو حديثة، كما تغني في الحفل الفنانة روبي عددا من أغانيها التي تضمنها ألبومها الأخير، وأبرزها «حتة تانية» و«قلب بلاستيك».

أسعار تذاكر حفل محمد منير وروبي في جولف بورتو مارينا

وحدد منظمو حفل محمد منير وروبي سعر تذكرة دخول الحفل بـ600 جنيه، الأمر الذي جعل جمهور الفنان محمد منير يثيرون الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن كان من المقرر أن تكون أسعار تذاكر الحفل 300 جنيه فقط.

الجدير بالذكر أن آخر حفلة غنائية للفنان محمد منير في الساحل الشمالي كانت منذ 4 سنوات ماضية، بينما اعتادت الفنانة روبي خلال الفترة الأخيرة الغناء في الكثير من الحفلات هناك.