روبي تهدد حفل محمد منير في الساحل.. والجمهور: «ليه يا كينج تعمل كده؟»

هاجم عدد كبير من محبي وعشاق الفنان الكبير محمد منير المنظمين القائمين على حفله الغنائي، المقرر إقامته في السادس والعشرين من الشهر الجاري في الساحل الشمالي.

حفل محمد منير وروبي تبدأ تذكرته من 600 جنيه

كان حفل منير مقررا أن يقام بشكل خاص وفردي للفنان الكبير، ليكون الأول له في الساحل الشمالي، بعد سنوات طويلة من الغياب، لكن بعد أيام من الإعلان عن الحفل، كشف المنظمون عن انضمام روبي للحفل، لشعبيتها الكبيرة والجارفة في الساحل الشمالي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الأيام الماضية، بفضل أغنياتها الجديدة، التي تعد لسان حال الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية.

وفتح عدد من محبي منير النار على المنظمين، ومنهم على منير شخصيا، بسبب موافقته على الغناء في حفل واحد رفقة روبي.

هجوم من جمهور محمد منير عليه بسبب روبي

وهاجم البعض «منير» بضراوة، لموافقته على انضمام فنان آخر معه فى الحفل، في حين أن أي فنان من الكبار لا يشدو في حفل بالساحل رفقة مطربين آخرين، إذ كتب أحدهم: ليه يا كينج تقبل على نفسك كده؟

ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح الروماني، في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، كما أعلنت الجهة المنظمة لحفل محمد منير وروبي، أن تذكرة الحفل تصل لـ600 جنيه للفئة الأولى، ومن المقرر طرح باقي أسعار التذاكر خلال أيام.

أما عن شروط الحفل فهي عدم السماح بدخول الأطفال أقل من 12 عامًا، ويتم حجز تذكرة كاملة مع بداية الثانية عشرة من عمرهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.