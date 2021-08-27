ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة في كفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، من إلقاء القبض على عاطل لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بمحيط مسكنه بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغا ماليا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

حملات أمنية لتحقيق الانضباط بشوارع كفر الشيخ

وتنفذ مديرية أمن كفر الشيخ حملات مستمرة بالمراكز منها حملات اليوم الواحد لضبط الخارجين على القانون، في إطار الانضباط الأمني الذي تسعى له المديرية بكل مواقعها الشرطية، فضلا عن تفعيل قسم حقوق الإنسان وشكاوى المرأة ومكافحة العنف ضدها، وجرى ضبط العديد من القضايا خلال الأيام الماضية، والتي تنوعت بين ضبط الخارجين على القانون في قضايا السلاح والمخدرات والجرائم الجنائية بمختلف أنواعها، فضلا عن مرور مديرا الأمن والبحث الجنائي، على مختلف المواقع الشرطية للتأكد من انضباط العمل بها، والتأكيد على يقظة الضباط والأفراد سواء بالكمائن الحدودية الثابتة أو المتحركة، بالإضافة إلى زيادة التواجد الشرطي بالشوارع.