خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تبث تسجيلا عن الوفاء وحفظ الجميل «فيديو»

«الوفاء وحفظ الجميل» هو موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف، حيث قامت الوزارة بإعلان موضوع الخطبة ونشرت نصها عبر موقعها الرسمي، وأعلنت للمرة الأولى أنه سيتم بث تسجيل صوتي عبر قناة والوزارة على يوتيوب، وفيما يلي استعراض لموضوع خطبة الجمعة اليوم.

خطبة الجمعة اليوم

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة اليوم الذي يحمل عنوان «الوفاء وحفظ الجميل» فقد تم بث الموضوع عبر قناة الأوقاف على يوتيوب بعنوان «الخطب الصوتية 1» في تسجيل مدته نحو 8 دقائق، وناشدت الوزارة الأئمة والخطباء بالالتزام بموضوع خطبة الجمعة اليوم قدر الإمكان والمدة الزمنية فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

الوفاء وحفظ الجميل

ويتناول موضوع خطبة الجمعة اليوم الوفاء وحفظ الجميل صورا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم شملت نماذجا من وفاء النبي لاسيما مع أم المؤمنين السيدة خديجة، وقوله صلى الله عليه وسلم «استوصوا بالنساء خيرا»، كما أوضحت الوزارة في نص موضوع خطبة الجمعة اليوم أن الوفاء وحفظ الجميل من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، كما مدح الله عز وجل، الأنبياء عليهم السلام، لاتصافهم بهذا الخلق النبيل.

وفيما يلي التسجيل التي بثته وزارة الأوقاف على موقع يوتيوب عن موضوع خطبة الجمعة اليوم:

وشدد موضوع خطبة الجمعة اليوم، على أن أولى الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الوالدان، فهم أصحاب الفضل التام على أبنائهم، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، كما يتصل الوفاء للوالدين وحفظ الجميل لهما بعد موتهما، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم «إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه».

وفيما يلي صور نص خطبة الجمعة اليوم التي أعلنتها وزارة الأوقاف:

ترجمة خطبة الجمعة

ويأتي تسجيل خطبة الجمعة اليوم عبر قناة وزارة الأوقاف على موقع يوتيوب في إطار خطة الرقمنة والدعوة الإلكترونية التي تتبعها وزارة الأوقاف، حيث أعلنت قبل أكثر من أسبوعين ترجمة خطبة الجمعة إلى 9 لغات مكتوبة و7 لغات مسموعة، وذلك أثناء الحديث عن دروس من الهجرة النبوية في موضوع التخطيط واعتماد الكفاءات، ثم تناول موضوع الخطبة الذي يليه جبر الخاطر، ليأتي موضوع خطبة الجمعة اليوم الذي يتحدث عن الوفاء وحفظ الجميل.