الكينج محمد منير يتألق في حفل المسرح الروماني.. والجمهور: الكبير كبير

أحيا النجم الكبير محمد منير، حفلا على المسرح الروماني بمارينا؟، حيث غنى باقة من أشهر أغانيه، والتي قدمها على مدار مسيرته الفنية، فيما شهد الحفل تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور.

وشهد الحفل قيام الكينج بأداء أغانيه جالسا على كرسي بسبب عدم قدرته على الغناء وهو واقف، وتعالت خلال الحفل الهتافات بمقولة «الكبير كبير، بنحبك يامنير».

شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالا كبيرا من الجمهور الذى ملأ المسرح عن آخره وقدم الفنان أحمد عصام فقرات مبهرة للفاير شو، بمشاركة مهندس الصوت عماد نبيل والإضاء طارق صبرى، والمسرح للعالمي تامر فوزى.

كان من المقرر أن يقام حفل محمد منير بشكل خاص وفردي للفنان الكبير، ليكون الأول له في الساحل الشمالي، بعد سنوات طويلة من الغياب حوالي 4 سنوات بعيدا عن الحفلات، لكن بعد أيام من الإعلان عن الحفل، كشف المنظمون عن انضمام روبي للحفل، لشعبيتها الكبيرة والجارفة في الساحل الشمالي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الأيام الماضية، بفضل أغنياتها الجديدة، التي تعد لسان حال الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية.

وطرح الكينج مؤخرا أغنية «أنا رايق»، وهي واحدة من ضمن أغاني الـ«ميني ألبوم» الذي قرر طرحه مؤخرا، حيث سبق وطرح منه عددا من الأغاني، منها «باب الجمال، والباقي من الصحاب، وزوق»، ومن المقرر أن يتم طرح باقي الأغاني الخاصة به خلال الفترة القليلة المقبلة.