برنامج «بنكمل الصورة» يحتفل بمرور عام على ميلاده

يحتفل اليوم برنامج «بنكمل الصورة» مع مقدمته ومعدة فقراته دكتورة حنان يوسف، بمرور عام على انطلاقه كأول برنامج تلفزيوني لبناء الوعي يصنع محتواه ويقدمه الشباب بأنفسهم في إطار أهداف الدولة لبناء الإنسان.

حنان يوسف: سعينا لبناء الوعي من ماسبيرو بعلم ومهنية وشكل مختلف

وصرحت «يوسف»، أن البرنامج قدم خلال عام كامل، أداء تلفزيونيا مختلفا شكلا ومضمونا، من خلال العديد من القضايا التي تحتاج إلى بناء الوعي، مثل موضوعات الاختلاف والانتماء وثقافة العمل والابتكار وريادة الأعمال وصورة مصر في الخارج وقيمة المرآة في المجتمع وبناء الإنسان والتنمية المستدامة، وصولا إلى الوعي بإنجازات مصر في الجمهورية الجديدة.

ويعتمد هيكل البرنامج على عدد من الفقرات الرئيسية التي يصنع محتواها نماذج شبابية واعدة من خريجي الإعلام، كما استضاف البرنامج خلال حلقاته ما يقرب من 400 شخصية من النماذج الناجحة التي تساهم في بناء الوعي الحقيقي في الموضوعات المثارة، بحسب تصريحات «يوسف».

ووجهت الدكتورة حنان يوسف، معدة ومقدمة البرنامج، الشكر إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على رعايته للبرنامج، وكذلك إلى نائلة فاروق رئيسة التلفزيون على دعمها للبرنامج، بجانب عدد من الجهات التي دعمت البرنامج منذ بدايته.

وعبرت «يوسف»، عن سعادتها بنجاح البرنامج وتفاعل الجمهور معه مصريا وعربيا في ظل المنافسة الشديدة الآن في المجال الإعلامي، وصرحت أن البرنامج قد تلقي عددا من العروض لتحويله إلى كتاب عن الإعلام والشباب، بالإضافة إلى عدد من عروض التعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة بقضايا الشباب والوعي في مصر وخارجها.

الشباب: تجربة عمرنا وصنعنا المحتوي بأنفسنا

وتستضيف الدكتورة حنان يوسف، الليلة، الشباب صناع المحتوي في البرنامج، للحديث عن تجربتهم في صناعة محتوي يرتبط بالوعي، كما تستضيف الحلقة الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب المصري للحديث مع الشباب عن تجربة البرنامج ودعم الدولة للشباب وتأهيلهم للقيادة.

برنامج «بنكمل الصورة»، من إعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام والإخراج لعمرو منصور.

ومن المنتظر أن تذاع الحلقة اليوم الجمعة 27 أغسطس الثامنة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت جرينتش على شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري، على التردد معدل الترميز الاستقطاب fec نايل سات 11488 (h) 27500 أفقي ح/4.