هيفاء وهبي تحيي حفلها في الساحل الشمالي بـ«الهوت شورت».. فيديو

تحيي اللبنانيه هيفاء وهبي حاليا حفلها بالساحل الشمالي، حيث ظهرت خلال الحفل مرتدية الـ «هوت شورت»، ووجهت كلمة لجمهورها قائلة «فرحانة أني موجودة معاكوا الليلة، طبعا مصر وناسها عزاز على قلبي، ولكن عندي تحية كبيرة لبلدي لبنان اللي في قلبي، من الساحل الشمالي من العلمين في مصر لبيروت بحبك»، ووجهت تحية للجمهور قائلة: «شكلكوا يعقد»

وتضمنت الفقرات الأولى قبل الحفل من موسيقى ودي جي مع ياسر الحريري، حيث يشارك في إحيائه فريق ديسكو مصر والراقصة أوكسانا ومن تنظيم دي ميديا والماسة وياسر الحريري وآيروس، وتم تغير ديكورات المكان خصيصا من أجل الخروج بحفل مبهر للنجمة هيفاء وهبي.كما قدم الفنان إدوارد عددا من أغانيه قبل الحفل أشهرهم «ليندا».