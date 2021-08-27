حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي كامل العدد.. فيديو

تحيي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حاليا، حفلها بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي، في حفل رفع لافتة كامل العدد، وحرصت الإعلامية بوسي شلبي، التي تقدم الحفل فيديو عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات بـ «انستجرام»، به الفقرات الأولى قبل الحفل من موسيقي ودي جي، حيث يشارك في إحيائه فريق ديسكو مصر والراقصة أوكسانا ومن تنظيم دي ميديا والماسة وياسر الحريري وآيروس، وتم تغير ديكورات المكان خصيصا من أجل الخروج بحفل مبهر للنجمة هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي تستعد لأكثر حفلات العلمين الجديدة «جرأة».. وتوقعات الجمهور عقب تعليق أكرم حسني

وحرص الفنان أكرم حسني على توجيه كلمة شكر لمنظم الحفل الـ dj العالمي ياسر والقائمين عليه لدعوته للحضور، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على «انستجرام»، وهو ما زاد من توقعات رواد مواقع التواصل ممن أشاروا إلى ضرورة تقديم «أكرم وهيفا» لأغنية «لو كنت»، معا، خاصة وأن الحفل هو الأول لهما منذ إطلاق الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا على «يوتيوب» و«تيك توك».

وكان كليب «لو كنت» الذي جمع هيفاء وهبي وأكرم حسني، قد تخطي الـ 26 مليون مشاهدة، وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تصويره في لبنان مع المخرج حسام الحسيني، وهو من كلمات ولحن أكرم حسني وتوزيع تومه.