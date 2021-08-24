هيفاء وهبي تستعد لحفل غنائي في العلمين الخميس المقبل

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي بالعلمين الجديدة يوم الخميس المقبل وذلك داخل كريستال بيتش.

ووجَّه الفنان أكرم حسني كلمة شكر لمنظم الحفل الدي جي العالمي ياسر والقائمين عليه لدعوته للحضور وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستجرام، وهو ما زاد من توقعات رواد مواقع التواصل ممن أشاروا إلى ضرورة تقديم أكرم وهيفا لأغنية «لو كنت» معا، خاصة وأن الحفل هو الأول لهما منذ إطلاق الأغنية وحققت نجاحا كبيرا على «يوتيوب» و«تيك توك».

وكان كليب «لو كنت» الذي جمع هيفاء وأكرم حسني قد تخطى الـ 26 مليون مشاهدة وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وتم تصويره في لبنان.

«لو كنت» من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.