تفاصيل حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة

ساعات قليلة، وينطلق حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة، وهو الحفل الأول الجماهيري لها بمصر، بعد فترة غياب طويلة، حيث كانت أغلب حفلاتها التي قضتها في مصر، خاصة ولصالح شركات.

حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة يحضره أكرم حسني

القائمون على حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة أتموا كافة الاستعدادات للحفل خلال الساعات الماضية، على أن يبدأ استقبال الجماهير بعد ثلاثة ساعات من الآن في قاعة كريستال بيتش.

حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة، سيشهد حضور عدد كبير من مشاهير نجوم الفن والإعلام والشخصبات العامة، حيث من المقرر أن يحضر الفنان أكرم حسني، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، وقبل فقرة هيفاء وهبي، هناك فقرات غنائية وموسيقية أخرى يحييها كل من فريق «ديسكو مصر» والراقصة بدرا، وأوكسانا، والحفل من تنظيم «دي ميديا» و«الماسة» وياسر الحريري وأيروس.

وكان الفنان الوحيد الذي أعلن رسميا عن حضوره الحفل، هو أكرم حسني، حيث كان قد شكر القائمين على الحفل لدعوته، وذلك عبر خاصية الإستوري بحسابه على «إنستجرام»، وهو ما زاد من تكهنات رواد مواقع التواصل، ممن أشاروا إلى ضرورة تقديم أكرم وهيفا لأغنية «لو كنت» معا خلال الحفل خاصة أنها حققت نجاحا كبيرا علي «يوتيوب» و«تيك توك».

حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة يقدمه بوسي شلبي

يذكر أن أغنية «لو كنت» التي قدمتها هيفاء مع أكرم حسني، تجاوزت خلال الأيام الماضية حاجز 26 مليون مشاهدة، وتصدرت موقع «يوتيوب» مصر لعدة أيام وهي أول أغنية «دويتو» تجمع هيفاء وهبي مع فنان مصري في مسيرتها الفنية، والأغنية من الأصل كانت من فكرة أكرم حسني وفضل تقديمها مع الفنانة هيفاء وهبي، والأغنية تم تصويرها في لبنان مع المخرج حسام الحسيني، وهو من كلمات ولحن أكرم حسني وتوزيع توما.