أكرم حسني يشارك هيفاء وهبي أغنية «لو كنت» بالساحل الشمالي.. فيديو

شارك الفنان أكرم حسني المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنيتهما الشهيرة «لوكنت»، خلال حفلها المقام بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وقد حرصت هيفاء وهبي على تقديم أكرم حسني على المسرح ليظهر وسط الجمهور موجها الشكر لها قائلا «الحلاوة والجمال والدلع هيفاء وهبي، من الساعات القليلة أني أشارككوا اللحظات دي، سعيد بالمشاركة مع هيفاء نجمة جميلة وزكية».

الفنان أكرم حسني كان حريصا على الترويج لحفل هيفاء وهي حيث قام بتوجيه كلمة شكر لمنظم الحفل الـ dj العالمي ياسر والقائمين عليه لدعوته للحضور، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على «انستجرام»، وهو ما زاد من توقعات رواد مواقع التواصل ممن أشاروا إلى ضرورة تقديم «أكرم وهيفا» لأغنية «لو كنت»، معا، خاصة وأن الحفل هو الأول لهما منذ إطلاق الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا على «يوتيوب» و«تيك توك».«لو كنت» من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.