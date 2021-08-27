اعتراض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه «خميس مشيط» جنوب السعودية

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تصديه لهجمات الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية على أراضي المملكة سواء الهجمات بطائرة مسيرة مفخخة أو صواريخ باليستية.

واعلن «التحالف العربي»، اعتراض دفاعات المملكة طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى استمرار الحوثيين بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الجيش الوطني اليمني، أسقط أمس الخميس، طائرة مسيرة حوثية في جبهة الكسارة، في محافظة مأرب كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

وكانت مدفعية الجيش الوطني المني، قصفت أمس الخميس، مواقع وتجمعات للحوثيين المدعومين من إيران، في عدة جبهات قتالية، بأطراف محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

واستهدف القصف، مواقع الحوثيين، في جبهات الكسارة، ومحزمات ماس، والمشجح، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف الحوثيين، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية

من جانبها، اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الخميس، الحوثيين الإرهابيين بعرقلة الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية ورفضها لكل مبادرات السلام، وأشار رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إلى أن المهمة الأساسية للمبعوث الأممي هانس جروندبرج، والمجتمع الدولي هي الضغط على الحوثيين المدعومين من إيران؛ لإيقاف مسار العنف والتصعيد والالتزام بمسار السلام.

وجدد «عبدالملك»، خلال لقائه في العاصمة السعودية «الرياض»، السفير البريطاني الجديد لدى بلاده، ريتشارد أوبنهايم، التأكيد على أن الحكومة اليمنية كانت وما زالت متماسكة ومتمسكة بموقفها في الالتزام بالسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتعاملها الإيجابي مع جروندبرج، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».