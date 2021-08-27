الصين تسجل حالتي إصابة محليتي العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدتين محليتي العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الخميس، في البر الرئيس الصيني، موضحة أنه تم الإبلاغ عن الحالتين في شنجهاي وجيانجسو، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

«لجنة الصحة الوطنية»: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة وافدة

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة وافدة، منها 8 حالات في كل من قوانجدونج و يوننان، و7 حالات في شنجهاي، وحالتان في خنان، وحالة واحدة في كل من تيانجين و لياونينج وهيلونججيانج وهوبي و سيتشوان.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالة جديدة وافدة من خارج البر الرئيسي في شنجهاي مشتبه بإصابتها بالفيروس، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد.

وفي الولايات المتحدة، أقرت حاكمة ولاية نيويورك الجديدة، كاثي هوتشول، بوفاة قرابة 12 ألف شخص في الولاية بسبب الفيروس أكثر مما تم الإعلان عنه من قبل سلفها أندرو كومو، وفقا لما ذكرته إذاعة «صوت أمريكا»..

وأشار مكتب هوتشول، في بيان نُشر على موقعه الرسمي على الإنترنت، الثلاثاء الماضي، إلى وفاة 55395 شخصا بسبب الفيروس، في نيويورك بناء على بيانات شهادة الوفاة المقدمة إلى «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، ارتفاعا من 43415 شخصا كان كومو أعلنها للعموم حتى الاثنين الماضي، وهو اليوم الأخير له في منصبه.

الصحة العمانية: تطعيم نحو 70% من المستهدفين بالتطعيم بلقاحات كورونا

عربيا، قال وزير الصحة العماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أمس الخميس، إن بلاده نجحت في تطعيم نحو 70% من المستهدفين بالتطعيم بلقاحات كورونا، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس: «بلغ إجمالي جرعات (كوفيد-19) التي تم إعطاؤها بالسلطنة حتى الخميس، 3 ملايين و536 ألف جرعة، سواء لمن حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين».

وأكد السعيدي، أن إجمالي الجرعات التي حجزتها السلطنة، 8 ملايين و597 ألفا و740 جرعة، وأن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها في البلاد حتى الآن هي3 ملايين و536 ألف و171 جرعة، وأكد الوزير العماني، أن اللقاحات المعتمدة في السلطنة، 8 وهي: «فايزر»، «استرازينكا»، «موديرنا»، «سينوفاك»، «سبوتنيك»، «جونسون أند جونسون»، «سينافارم»، و«كوشفيلد استرازينكا» المُصنع في الهند.

وأشار وزير الصحة العماني، إلى أن الوضع الوبائي في السلطنة في تحسن مستمر.