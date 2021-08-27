14 معلومة عن «داعش خراسان»: تعرض لقصف أمريكي بـ«أم القنابل» في2017

شهدت العاصمة الأفغانية «كابول»، مقتل العشرات، فيما أصيب المئات بجروح، جراء تفجيران انتحاريان أحدهما عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية «كابول»، وأعقبه هجوم آخر في فندق بارون المجاور، وأعلن تنظيم «داعش- ولاية خرسان» مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان، إن منفذ العملية يدعى «عبدالرحمن اللوغاري».

وكانت حركة «طالبان»، أعلنت في وقت لاحق، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في انفجار المطار الأفغاني، إلى 72 قتيلا، فيما أعلنت وزارة «الصحة الأفغانية»، مقتل 90 شخصا وإصابة 150 آخرين جراء الهجومين. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين في الهجوم على مطار«كابول»، ارتفع إلى 13 قتيلا و18 مصابا، فيما أوضح مسؤول في «طالبان»، أن 28 عنصراً من الحركة، قتلوا في الهجومين.

وكان الرئيس الأمريكي جو باين، قال في وقت سابق، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية توقعت حدوث هجمات في كابول، مشيرا انه لا دليل حتى الآن على تواطؤ بين «طالبان» وتنظيم «داعش» الإرهابي، وأعلن بايدن، أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن الهجوم نفذه فرع لتنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدا أن واشنطن ستلاحق المسؤولين عنه.

بايدن: «ولاية خراسان» كانت تخطط لسلسلة هجمات على الأمريكيين في أفغانستان

وأشار بايدن إلى أن فرع «داعش» المحلي، «ولاية خراسان»، كان يخطط لسلسلة هجمات على الأمريكيين في أفغانستان.

ونرصد أبرز المعلومات عن «ولاية خراسان»:

-أعلن أعضاء سابقون في حركة «طالبان باكستان» ولاءهم لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد وقت قصير من إعلان التنظيم «الخلافة المزعومة» في العراق وسوريا في 2014.

-انضم إليهم في وقت لاحق أفغان منشقون من «طالبان».

-ظهر التنظيم الإرهابي للمرة الأولى في شرقي أفغانستان أواخر عام 2014، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

-في أوائل عام 2015، اعترف تنظيم «داعش» بإنشاء ولاية له في «خراسان» هو الاسم القديم الذي يطلق على منطقة تضم أجزاء من أفغانستان الحالية وباكستان وإيران وآسيا الوسطى.

-تنظيم «داعش - ولاية خراسان» يضم باكستانيين من جماعات متطرفة أخرى ومتطرفين أوزبك إضافة إلى أفغان.

- أعداد مقاتلي «ولاية خرسان» تتراوح بين 500 وبضعة آلاف.

-أنشأ تنظيم «داعش-ولاية خراسان» أول منفذ له بأفغانستان في 2015 في منطقة «أشين الجبلية»، في مقاطعة ننجارهار الواقعة شرقي البلاد، بالإضافة إلى منطقة كونار المجاورة.

-أنشأ التنظيم جبهة ثانية رئيسية في الأقاليم الشمالية بما في ذلك جاوزجان وفارياب.

-اشتبكت «ولاية خراسان» مع «طالبان» بعد تمكنها من تشكيل خلايا نائمة داخلها خصوصا في العاصمة الأفغانية «كابول» وفي باكستان.

- تنوعت هجمات التنظيم ما بين عمليات إعدام بشعة لوجهاء القرى وقتل موظفي الصليب الأحمر وشن هجمات انتحارية وسط الحشود، بما في ذلك تنفيذ سلسلة من العمليات الانتحارية الدموية ضد أهداف مرتبطة بأقلية الهزارة.

- «داعش- خراسان» مسؤول عن بعض أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة في أفغانستان وباكستان، كما ذبح مدنيين في مساجد ومستشفيات وأماكن عامة، واستهدف التنظيم الإرهابي الشيعة.

- ألقت طائرة شحن أمريكية قنبلة تزن 20 ألف رطل «أم القنابل»، في أبريل 2017 على مجمع كهوف مرتبط بالتنظيم الإرهابي في شرقي أفغانستان.

-أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على شيعة خلال حفل زفاف في كابول، أسفر عن مقتل 91 شخصا في أغسطس 2019.

- استهدف التنظيم الإرهابي مستشفى للتوليد في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابول، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا من بينهم 16 أما ورضيعا في مايو 2020.